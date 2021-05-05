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Новый лоукостер от S7 «подвинет» «Победу»

Артем Денисов
5 мая, 2021 01:05
1 мин
Артем Денисов
5 мая, 2021 01:05
1 мин
Viktor Borzyh/Russian Look
Viktor Borzyh/Russian Look

S7 Group задумалась о создании лоукостера.

В настоящее время проводится оценка целесообразности запуска бюджетного авиаперевозчика. Параллельно ведутся переговоры с корпорациями Airbus и Boeing о лизинге воздушных судов. Отмечается, что проект будет запущен только в случае высокой бизнес-эффективности новой авиакомпании.

При этом авиакомпания S7 менять текущую бизнес-модель и переходить в лоукост-сегмент не планирует.

В министерстве транспорта России также занимаются проработки этой темы. С этой целью создана рабочая группа с участием сотрудников S7, пишут «Ведомости».

Тем временем, совместный лоукостер планируют создать Россия и Узбекистан.

Стороны обсудили соответствующий вопрос и возможность увеличения количества рейсов между двумя странами, затронув тему подписания соглашения о сотрудничестве в области летной годности.

Ранее по теме:  Российско-узбекский лоукостер займется перевозками людей и грузов
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