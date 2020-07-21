Российско-узбекский лоукостер займется перевозками людей и грузов

Общество

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Совместный лоукостер планируют создать Россия и Узбекистан.

Стороны обсудили соответствующий вопрос и возможность увеличения количества рейсов между двумя странами, затронув тему подписания соглашения о сотрудничестве в области летной годности.

Кроме того, речь шла о возможности увеличения количества рейсов между двумя странами и создании российско-узбекского лоукост-авиаперевозчика для перевозки пассажиров и грузов.

Россия и Узбекистан продолжат работать над выполнением Меморандума о сотрудничестве в области цифровых транспортных систем, сообщает телеканал «360».

Тем временем, гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев представил главе кабмина России Михаилу Мишустину новую стратегию компании.

Как ожидается, в 2028 году «Аэрофлот» с «дочками» выйдет на пассажиропоток 130 млн человек, из них 55–65 млн будет перевозить лоукостер «Победа».

Основным источником лайнеров для «Победы» в ближайшие годы будет сам «Аэрофлот», который передаст «дочке» все 50 собственных самолетов Boeing 737-800.

Передача лайнеров займет около двух лет, так как вводить дополнительные суда в расписание надо постепенно, так как для «Победы» надо убрать бизнес-класс, уменьшить расстояния между рядами кресел, демонтировать кухни.

Переоборудование одного салона стоит около $800 тыс., однако свободных средств у группы пока нет, пишут «Ведомости».