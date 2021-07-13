Новые iPad mini получат «самый существенный редизайн»
Американская корпорация Apple планирует презентовать предстоящей осенью новую версию планшетов iPad mini.
По данным Bloomberg, устройство получит «самый существенный редизайн за девятилетнюю историю» и будет выполнено в стилистике iPad Air. У планшета пропадет кнопка Home, а сканер отпечатков пальцев Touch ID встроят в клавишу включения гаджета. Вместо разъема Lightning устройство оснастят USB-C-портом.
В последний раз Apple обновляла iPad mini в 2019 году.
Также компания продолжает работу над новой версией компьютера iMac, который может появиться до конца текущего года. Ожидается, что он получит увеличенный экран, пишет РБК.
Ранее руководитель Apple предсказал дефицит некоторых устройств в нынешнем году. Это может быть связано с нехваткой процессоров.