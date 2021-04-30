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Бизнес
Глава Apple предсказал надвигающийся дефицит «яблочных» гаджетов
30 апреля, 2021 15:20
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Christoph Dernbach/dpa/Globallookpress
Руководитель мегакорпорации Apple предсказал дефицит некоторых устройств в нынешнем году. Это может быть связано с нехваткой процессоров.
Как заявил Тим Кук, в ходе своего разговора с инвесторами, проблемы с поставками полупроводников могут напрямую сказаться на производстве устройств Mac, а также планшетов iPad.
В свою очередь, подобный дефицит может снизить выручку гиганта на несколько миллиардов долларов. Об этом сообщает Lenta.ru.
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