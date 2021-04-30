Глава Apple предсказал надвигающийся дефицит «яблочных» гаджетов

Бизнес

Руководитель мегакорпорации Apple предсказал дефицит некоторых устройств в нынешнем году. Это может быть связано с нехваткой процессоров.

Как заявил Тим Кук, в ходе своего разговора с инвесторами, проблемы с поставками полупроводников могут напрямую сказаться на производстве устройств Mac, а также планшетов iPad.

В свою очередь, подобный дефицит может снизить выручку гиганта на несколько миллиардов долларов. Об этом сообщает Lenta.ru.