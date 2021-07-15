Netflix добавит в свой сервис видеоигры. Платить не придется
Стриминговая платформа Netflix, позволяющая после подписки смотреть фильмы и сериалы без рекламы на подключённом к Интернету устройстве, выходит на новый уровень. Стало известно, что в скором времени на сервисе появится возможность играть в видеоигры.
Компания уже наняла экс-менеджера компаний Electronic Arts и Facebook Майка Верду, который ранее работал, в частности, над мобильными версиями игр Sims, Plants vs. Zombies и серии Star Wars.
«Это может не принести большого дополнительного дохода, но поможет углубить взаимодействие и повысить привлекательность услуги и ее ценовую мощь. Не ожидайте, что это станет поворотным моментом, но это показывает, что компания будет исследовать новые форматы, чтобы увеличить время, проведенное на платформе», — объяснила медиа- аналитик Bloomberg Intelligence Гита Ранганатан.
Акции Netflix выросли на 3,3% до $566 в конце торгов после того, как стало известно а запуске игр на платформе. По планам, это должно случиться уже в следующем году. За них не придется доплачивать.
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