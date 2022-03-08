Нет другого выхода: строительный гипермаркет OBI уходит из России
Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров со штаб-квартирой в городе Вермельскирхене (Германия) OBI решила присоединиться к «флешмобу» известных на весь мир компаний и организаций, отказавшихся сотрудничать с Россией из-за начатой на Украине спецоперации.
Стало известно, что руководство гипермаркета сильно встревожено происходящим в соседней от России республике.
«Это уже оказало огромное влияние на жизнь бесчисленных людей и привело к непредсказуемым последствиям для нашей деловой деятельности», - говорится в заявлении OBI.
В заключении в торговой сети магазинов пояснили, что другого выхода, кроме как прекратить деловую деятельность в России, попросту нет.
OBI ворвалась в РФ с предложением в 2003 году. К текущему моменту в нашей стране сеть развернула 27 гипермаркетов, в коих трудятся около 4,9 тысяч человек.
Ранее стало известно о том, что временно свою деятельность в России прекратила IKEA.