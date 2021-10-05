Не всем россиянам достанется «райское наслаждение» — поставки батончиков Bounty ограничат
Российская структура американской компании Mars сообщила об ограничении поставок в РФ батончиков Bounty. Всё дело в том, в странах, где производят кокос, наблюдается неурожай.
Производитель кондитерских изделий рассчитывает восполнить товарные запасы Bounty уже к середине октября, однако, вероятнее всего, проблемы с поставками батончика будут наблюдаться вплоть до 2022 года. При этом на потребителе данная проблема никоим образом не отразится, люди даже не заметят значительных изменений на рынке, считает директор по корпоративным отношениям «Mars Wrigley Россия» Елизавета Александрова
Примечательно, что в материалах Минсельхоза США говорится о прошедших в конце прошлого года тайфунах на Филиппинах, которые повлияли на урожай. Островное государство является вторым поставщиком кокосов в мире, однако тропический циклон повредил около 49 млн кокосовых деревьев в стране. По прогнозам экспертов, это грозит снижением урожая в ближайшие несколько лет, передает «Коммерсантъ».
Ранее был опубликован список запрещенных продуктов для людей старше 30 лет.