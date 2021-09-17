Natura Siberica понесла убытки на сумму 181,2 млн рублей из-за простоя
Дмитровский опытный завод алюминиевой и комбинированной ленты (ДОЗАКЛ) разорвал договор аренды с компанией «Первое решение» (владеет Natura Siberica). На заводе делали 50% всей косметики Natura Siberica. Производитель не согласен с таким решением, компания подала в суд на «ДОЗАКЛ».
В день расторжения договора, 30 августа 2021 года, ДОЗАКЛ потребовал покинуть помещение в течение дня, говорится в тексте иска, который поступил в Арбитражный суд Московской области 13 сентября.
ООО «Первое решение» в ответ на такое распоряжение выдвинуло свои требования: «незамедлительно обеспечить беспрепятственный доступ своих сотрудников на арендованные площади», вернуть имущество стоимостью более 500 млн рублей и компенсировать 500 млн рублей.
На фоне конфликта на работу не смогли попасть около 400 сотрудников Natura Siberica. Производство остановилось, в результате чего компания понесла убытки на сумму 181,2 млн рублей.
В марте 2020 года на заводе ДОЗАКЛ произошёл пожар. Позднее Арбитражный суд Подмосковья постановил взыскать с Natura Siberica около 3 млрд рублей в пользу завода и его страховщика «Ингосстраха».