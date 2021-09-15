Natura Siberica заплатит 3 млрд рублей за пожар на заводе
Арбитражный суд Московской области взыскал около 3 млрд рублей с ООО «Первое решение», которое управляет знаменитым брендом косметики Natura Siberica.
Поводом для судебного разбирательства стал случившийся в марте 2020 года пожар на Дмитровском опытном заводе алюминиевой и комбинированной ленты (ДОЗАКЛ). Пострадали более 80% построек промзоны на территории, площадью 60 тысяч кв м. Здесь Natura Siberica снимает помещения.
На компанию подали в суд «Эн+ Рециклинг» и «Ингосстрах». Они потребовали выплатить 4,1 млрд рублей (2,67 и 1,49 млрд рублей соответственно).
По решению суда, Natura Siberica выплатит заводу и страховщику 1,36 и 1,49 млрд рублей соответственно. Пока нет мотивировочного решения суда, как только оно появится представитель ответчика намерен подать апелляционную жалобу.