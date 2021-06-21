Московский общепит приступил к обслуживанию только имеющих антитела клиентов
Более ста заведений общественного питания Москвы присоединились к эксперименту с «бесковидными зонами».
Отныне в кафе и ресторанах обслуживают только посетителей, у которых есть антитела к COVID-19. Целью эксперимента его участники называют необходимость «сохранить доступность услуг общественного питания для горожан с подтвержденным иммунитетом к COVID-19». Предполагается, что антитела к коронавирусу должны быть не только у гостей таких заведений, но и у 60% их персонала.
Чтобы попасть в заведение, работающее по принципу «бесковидных зон», на входе необходимо показать QR-код, который на сайте «Госуслуг» присваивается всем вакцинировавшимся двумя компонентами препарата от коронавируса.
При этом как переболевшим доказать, что у них есть антитела к вирусу, не уточняется, пишут «Открытые медиа».
Мэр Москвы Сергей Собянин в экспериментальном порядке объявил о введении в работу «бесковидных» ресторанов в столице 18 июня.