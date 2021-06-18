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Бизнес
Сергей Собянин намерен попробовать затею с «бесковидными» ресторанами
18 июня, 2021 18:40
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Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Мэр Москвы Сергей Собянин, в экспериментальном порядке, объявил о введении в работу «бесковидных» ресторанов в столице.
В заведения планируется впускать лишь вакцинированных. Исключение составят дети. Посетителям необходимо будет скачать на сайте госуслуг QR-код, подтверждающий вакцинацию, после чего предъявить его на входе.
Как сообщает на своем сайте мэр города, пока таких заведений планируется 10-15, затем, по итогам эксперимента, их количество будет увеличено.
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