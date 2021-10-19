Московские полицейские будут ездить с оборудованными камерами мигалками
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в Москве тестирует полицейские машины с камерами, встроенными в мигалки. Эти видеофиксаторы будут записывать нарушения правил дорожного движения и неоплаченную парковку. По словам экспертов Autonews.ru, в мигалку допустимо внедрить от двух до четырёх устройств для мониторинга ситуации на 360 градусов.
Разработчик нового устройства «АвтоУраган-МС»– ООО «Технологии распознавания». Кроме камеры, система имеет радар, фиксирующий скорость машин. «АвтоУраган-МС» работает и в движении, и на стоянке в радиусе видимости от –40 до +50 градусов.
Данные, полученные с камер, будут храниться в памяти компьютера не менее 30 суток. Разработчики надеются, что смогут заинтересовать не только ЦОДД, но и ГИБДД.
Ранее в Санкт-Петербурге появились комплексы видеофиксации на автобусах и троллейбусах. Нововведение направлено на выявление любителей езды по «выделенке».