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Автобусы и троллейбусы стали ловить нарушителей на «выделенках» Петербурга
19 октября, 2021 16:10
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press-line.ru
Автолюбителей, выезжающих на предназначенную для маршрутных транспортных средств полосу, будут ловить камеры на автобусах и троллейбусах.
С этой целью город закупил новые комплексы фотовидеофиксации, они заработали с сегодняшнего дня. Пока инновационное оборудование работает только в 12 районах Санкт-Петербурга.
Камеры автоматически распознают разметку, а также фиксируют нарушения правил остановки и стоянки. Данные, записанные на регистратор, мгновенно передаются в Госавтоинспекцию. Там уже принимают решение о вынесении штрафа.
В марте 2021 года аналогичные комплексы заработали в Красноярске.
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