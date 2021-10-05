Мессенджер Telegram настиг успех на фоне больших проблем у конкурентов
Всего за день более 70 млн новых пользователей зарегистрировалось в мессенджере Telegram на фоне глобального сбоя в работе сервисов компании Facebook (соцсети Facebook и Instagram, мессенджер WhatsApp). Такой резкий рост пользователей обернулся некоторыми проблемами и для самого Telegram. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров.
«Ежедневные темпы роста Telegram на порядок превысили норму, и за один день мы приняли более 70 млн беженцев с других платформ», - отметил бизнесмен.
По его словам, мессенджер Telegram продолжал функционировать у большинства пользователей в условиях резкого наплыва людей с других платформ. В то же время Дуров признал, что в некоторых регионах могли наблюдаться проблемы. Так, например в Северной и Южной Америке у пользователей могла наблюдаться сниженная скорость работы, поскольку миллионы жителей из этой части Земли стали регистрироваться в Telegram одновременно, передаёт «ТАСС».
Днем ранее в работе Facebook произошел крупный сбой, который вывел из строя сервисы компании более чем на 6 часов. На фоне этого россияне вернулись к старым способом связи.