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Телеграммы и голубиная почта: россияне вернулись к старым способом связи из-за сбоев соцсетей
5 октября, 2021 18:16
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Youtube / Всё о Смартфонах
На фоне глобального сбоя в работе инфраструктуры компании Facebook, россияне стали чаще пользоваться смс-сообщениями и звонками. Об этом говорят данные российских операторов связи.
По данным «Билайна», после сбоев Facebook, WhatsApp и Instagram, число смс-сообщений выросло в 4 раза. Также абоненты стали в 1,8 раза чаще звонить, а продолжительность разговоров увеличилась в 2,9 раза.
Аналогично об увеличении разговоров и смс-сообщений сообщили операторы МТС и Tele2.
Кроме сотовых операторов, значительное изменение в поведении пользователей было замечено в мессенджере Tele2. По данным РИА «Новостей», за сутки число пользователей этого приложения увеличилось почти в 2,5 раза (+143%).
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