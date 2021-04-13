«Невыгодно»: россиянам отказались возвращать деньги за аннулированные туристические поездки

Бизнес

Россиянам, которые захотят аннулировать свои туры в Турцию из-за закрытия границ, полная стоимость тура возвращена не будет. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

«В случае аннулирования тура будут применяться, к сожалению, штрафные санкции по фактически понесенным расходам, так как направление временно ограничено», - заявил он.

Представитель АТОР отметил, что аннулировать туры россиянам «крайне невыгодно», поскольку в этом случае они просто потеряют часть денег.

По словам Горина, у туристов есть только два варианта – перенести тур на другой срок, или же выбрать другое направление для путешествия, передают «Ведомости».

Напомним, ранее стало известно, что Россия вводит ограничения на полёты сразу в две туристических страны.