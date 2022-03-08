Историческая справедливость: частоту «Эха Москвы» займет государственная радиостанция Sputnik
На частоте круглосуточной информационно-разговорной радиостанции, осуществлявшей вещание с 1990 по 2022 год, «Эхо Москвы» станет вещать радио Sputnik (входит в МИА «Россия сегодня»). Об этом сообщила главный редактор радиостанции Маргарита Симоньян.
По ее словам, слушатели смогут насладиться первым эфиром уже завтра, 9 марта, в семь утра. Симоньян уверена, что занимая частоту «Эха», Sputnik восстанавливает историческую справедливость, поскольку возглавляемая ею радиостанция является самой цитируемой в России. Все это время у неё было FM-частоты, поэтому случившееся главред называет «логичным шагом», передаёт RT.
9 марта со своей программой в эфир должна выйти официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
О закрытии «Эха Москвы» главред радиостанции Алексей Венедиктов сообщил 3 марта.