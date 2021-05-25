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Инвесторы TON решили засудить Telegram из-за неудавшегося проекта

Артем Денисов
25 мая, 2021 05:04
1 мин
Артем Денисов
25 мая, 2021 05:04
1 мин
Muhammed Ibrahim Ali/Keystone Press Agency
Muhammed Ibrahim Ali/Keystone Press Agency

Инвесторы подали в суд Лондона на мессенджер Telegram из-за неудавшегося проекта создания блокчейн-платформы TON.

Как заявил глава инвестиционного фонда Da Vinci Capital Олег Железко, вкладчики получили предложение вернуть вложенные средства всего за сутки до дедлайна. По его словам, после запрета запуска TON инвесторы получили «много разных конфликтующих уведомлений», что также затруднило принятие решения о том, взять деньги обратно или переконвертировать их в кредит, сообщает РБК.

В апреле стало известно, что Telegram, спустя полтора месяца после первого размещения облигаций, решил снова занять сотни миллионов долларов у инвесторов.

Компания планировала новое размещение еврооблигаций на 750 млн долларов.

Ранее по теме:  Telegram решил занять сотни миллионов долларов
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