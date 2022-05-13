Илон Маск решил отложить покупку Twitter
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, ранее заявлявший о намерении приобрести социальную сеть Twitter, решил не торопиться с заключением сделки. Об этом он сообщил сегодня, 13 мая, в своем Twitter-аккаунте.
Как оказалось, миллиардер захотел дождаться результатов проверки информации по числу фейковых аккаунтов. Ему важно подтвердить расчеты, которые гласят, что «спамовые/фейковые учетные записи действительно составляют менее 5 процентов». Акции соцсети рухнули, тем временем, на 21 процент.
Напомним, ранее к Маску обратились украинские военные, заблокированные в подземельях завода «Азовсталь». Они попросили его о помощи. Предприниматель пока не прокомментировал просьбу, а вот гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин промолчать не смог и дал Маску пару советов.