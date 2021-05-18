Финляндии стала не нужна российская нефть

Бизнес

Финляндия начала снижать закупки российской нефти. Об этом сообщает Reuters.

Финляндия сокращает закупки российской нефти марки Urals из-за перехода к зеленой энергетике. В первом квартале текущего года импорт уже сократился на четверть.

Крупнейший финский нефтепереработчик планирует переоборудовать НПЗ под возобновляемые энергоносители, пишет «РИА Новости».

Сибирская нефть способна заживлять раны.