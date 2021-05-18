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Бизнес
Финляндии стала не нужна российская нефть
18 мая, 2021 08:26
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Pixabay
Финляндия начала снижать закупки российской нефти. Об этом сообщает Reuters.
Финляндия сокращает закупки российской нефти марки Urals из-за перехода к зеленой энергетике. В первом квартале текущего года импорт уже сократился на четверть.
Крупнейший финский нефтепереработчик планирует переоборудовать НПЗ под возобновляемые энергоносители, пишет «РИА Новости».
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