Facebook сделал заявление о происхождении COVID-19

Бизнес

Крупнейшая социальная сеть в мире Facebook выступила с заявлением о коронавирусной инфекции. В компании сообщили, что посты об искусственном появлении COVID-19 больше не будут удаляться администрацией.

Разработчики считают, что пока данная информация официально не была признана лживой научным сообществом, она имеет право на существование. Пока, к слову, вопрос о происхождении коронавируса находится на стадии изучения.

«Мы больше не будем удалять из наших приложений заявления, что COVID-19 спровоцирована человеком», — цитирует представителя Facebook РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что российские власти хотят «перекрыть кислород» иностранным IT-компаниям.