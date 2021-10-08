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Бизнес
Дональда Трампа уличили в отмывании миллионов долларов через свой отель
8 октября, 2021 21:01
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via www.imago-images.de/www.imago-images.de/ Global Look press
Экс-президент США Дональд Трамп на протяжении долгого времени предоставлял американскому правительству недостоверную информацию о финансовом положении Trump International Hotel в Вашингтоне.
За 4 года пребывания Трампа на посту президента США его отель понес убытки в размере свыше 70 млн долларов. Однако политик заявлял, что гостиница приносила большую прибыль, пишет «РИА Новости».
Историческое здание отеля, расположенного на главной улице Вашингтона вблизи Белого дома, компания Трампа арендует у правительства.
Компания Трампа управляет зданием с 2012 года и ежегодно платит аренду, которая составляет нескольких миллионов долларов.
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