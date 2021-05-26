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Бизнес
Детище Марка Цукерьберга выплатит в России многомиллионный штраф
26 мая, 2021 02:30
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pixabay.com
Суд в Москве оштрафовал американскую компанию Facebook на 26 млн рублей из-за отказа удалить по требованию властей России со своей платформы «запрещённую» информацию.
Решение было принято в отсутствие сторон. В России на Facebook было составлено восемь протоколов. По двум их них он назначил социальной сети штраф в 4 млн рублей, а по остальным шести — 3 млн рублей. О неудалении какой именно «запрещённой» информации шла речь, не сообщается, сообщают «Открытые медиа».
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор требует снять все ограничения с трансляций эфира Russia Today, который посвящен первому полету в космос советского космонавта Юрия Гагарина.
Ведомство направило руководству соцсети Facebook письмо и потребовало объяснить причину блокировки.
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