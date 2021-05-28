Дети Павла Дурова стали богатейшими наследниками в России

Бизнес

Издание Forbes впервые включило в перечень богатейших наследников российских миллиардеров детей основателя соцсети «ВКонтакте» и создателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

У него есть дочь и сын 2009 и 2010 годов рождения. По данным на апрель текущего года, на каждого из них приходится по $8,6 млрд потенциального наследства. При этом состояние Дурова журнал оценивает в $17,2 млрд. Таким образом, его дети занимают шестую строчку в рейтинге богатейших наследников страны.

Информацию о своих детях предприниматель скрывает. Известно, что сына зовут Михаил. Детей Дурову родила его экс-супруга Дарья Бондаренко, которая теперь живёт в Барселоне.

Возглавляет рейтинг наследников российских миллиардеров сын крупнейшего акционера «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф. В случае смерти отца на него придётся 24,9 млрд долларов, сообщает Forbes.

Ранее Дуров впервые за три года загрузил новую фотографию в свой Instagram. На снимке он с голым торсом медитирует на крыше небоскреба в Дубае.