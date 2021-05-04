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Павел Дуров показался с голым торсом на крыше дубайского небоскреба

Артем Денисов
4 мая, 2021 02:24
1 мин
Артем Денисов
4 мая, 2021 02:24
1 мин
instagram.com/durov
instagram.com/durov

Российский миллиардер, основатель соцсети «ВКонтакте», а также мессенджера Telegram Павел Дуров впервые за три года загрузил новую фотографию в свой Instagram.

На снимке он с голым торсом медитирует на крыше небоскреба в Дубае, в котором располагается штаб-квартира Telegram.

При этом бизнесмен традиционно демонстрирует отличную физическую форму. «Внешний мир является отражением внутреннего», — подписал Дуров свой снимок.

Пользователи поблагодарили предпринимателя за создание Telegram, сообщает телеканал «360».

Ранее Дуров, проживающий в Дубае, в рейтинге миллиардеров Forbes возглавил список богатейших бизнесменов Объединенных Арабских Эмиратов.

Ранее по теме:  Павел Дуров обогнал всех миллиардеров Дубая в списке Forbes
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