Павел Дуров показался с голым торсом на крыше дубайского небоскреба

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Российский миллиардер, основатель соцсети «ВКонтакте», а также мессенджера Telegram Павел Дуров впервые за три года загрузил новую фотографию в свой Instagram.

На снимке он с голым торсом медитирует на крыше небоскреба в Дубае, в котором располагается штаб-квартира Telegram.

При этом бизнесмен традиционно демонстрирует отличную физическую форму. «Внешний мир является отражением внутреннего», — подписал Дуров свой снимок.

Пользователи поблагодарили предпринимателя за создание Telegram, сообщает телеканал «360».

Ранее Дуров, проживающий в Дубае, в рейтинге миллиардеров Forbes возглавил список богатейших бизнесменов Объединенных Арабских Эмиратов.