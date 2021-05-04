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Павел Дуров показался с голым торсом на крыше дубайского небоскреба
4 мая, 2021 02:24
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instagram.com/durov
Российский миллиардер, основатель соцсети «ВКонтакте», а также мессенджера Telegram Павел Дуров впервые за три года загрузил новую фотографию в свой Instagram.
На снимке он с голым торсом медитирует на крыше небоскреба в Дубае, в котором располагается штаб-квартира Telegram.
При этом бизнесмен традиционно демонстрирует отличную физическую форму. «Внешний мир является отражением внутреннего», — подписал Дуров свой снимок.
Пользователи поблагодарили предпринимателя за создание Telegram, сообщает телеканал «360».
Ранее Дуров, проживающий в Дубае, в рейтинге миллиардеров Forbes возглавил список богатейших бизнесменов Объединенных Арабских Эмиратов.
Ранее по теме: Павел Дуров обогнал всех миллиардеров Дубая в списке Forbes
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