«Делает из людей цифровых рабов Apple»: Дуров заявил о погружении в Средневековье при использовании iPhone

Бизнес

Корпорация Apple продает «устаревшее оборудование по завышенным ценам клиентам, запертым в их экосистеме».

Об этом сообщил российский миллиардер, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, который таким образом прокомментировал статью The New York Times о возможных уступках главы Apple Тима Кука, на которые он пошел в переговорах с властями КНР в области обеспечения безопасности данных пользователей.

«Каждый раз, когда мне приходится использовать iPhone для тестирования нашего приложения на iOS, я чувствую, что меня отбрасывает в Средневековье», — написал бизнесмен в своем Telegram-канале.

Дисплеи iPhone, частота обновления которых составляет 60 Гц, по словам Дурова, не могут конкурировать с дисплеями современных моделей на платформе Android на частоте 120 Гц, которые поддерживают более плавную анимацию. «Худшая часть технологий Apple — это не более громоздкие устройства или устаревшее оборудование», написал бизнесмен. Так, владение iPhone делает из людей цифровых рабов Apple, поскольку из приложений им разрешают использовать только те, которые Apple «позволяет устанавливать через свой App Store», а для резервного копирования данных — только iCloud.

Как следует из статьи газеты, Кук пошел на ряд компромиссов для ведения бизнеса в Китае. Речь идет об отказе от технологии шифрования после того, как власти КНР запретили ее применять. Дуров считает, что благодаря Apple Коммунистическая партия Китая «теперь полностью контролирует приложения и данные всех своих граждан, которые полагаются на iPhone».

Ранее Дуров сообщил, что считает, что корпорация Apple не дает развиваться разработчикам и злоупотребляет своим положением на рынке.

По словам бизнесмена, четыре года назад он хотел создать собственную платформу в Telegram для разработчиков игр, которая помогла бы специалистам из Восточной Европы развиваться. Однако в 2016 году Apple, ссылаясь на внутренние правила, запретила это делать и пригрозила удалением Telegram из Apple Store.