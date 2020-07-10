Павел Дуров сообщил об уничтожении Apple стартапов по всему миру

Общество

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Создатель месcенджера Telegram Павел Дуров считает, что корпорация Apple не дает развиваться разработчикам и злоупотребляет своим положением на рынке.

По словам бизнесмена, четыре года назад он хотел создать собственную платформу в Telegram для разработчиков игр, которая помогла бы специалистам из Восточной Европы развиваться. Однако в 2016 году Apple, ссылаясь на внутренние правила, запретила это делать и пригрозила удалением Telegram из Apple Store.

По словам Дурова, Apple берет 30% от продажи цифровых услуг с каждого приложения. При этом взамен разработчики получают только возможность продавать приложение пользователям iРhоnе. Так же поступает Google с Android. Как уверяет бизнесмен, после вычета платы для Apple оставшихся денег часто не хватает для обслуживания IT-продуктов.

Дуров собирается помочь в антимонопольном расследовании Еврокомиссии в отношении Apple и Google, тем самым встав на защиту интересов разработчиков. Кроме этого, он предлагает законодательно разрешить пользователям устанавливать приложения на iРhоnе самостоятельно, сообщает телеканал «360».

Как сообщалось, Европейский союз (ЕС) собирается провести серьёзное антимонопольное расследование в отношении американской компании Apple.

Как сообщает Independent, компанию обвиняют в сдерживании конкуренции, что противоречит антимонопольной политике ЕС. Так, в обвинениях говорится, что платформы App Store и Apple Pay предлагают пользователям преимущественно продукты Apple и скрывают альтернативы.

«Мы должны обеспечить условия, при которых политика Apple не искажала бы конкуренцию на рынках, где Apple и его приложения, например сервис музыки Apple Music или Apple Books, конкурируют с другими разработчиками и приложениями», - заявила вице-президент Комиссии ЕС Маргрет Вестагер.

Расследование началось из-за жалоб конкурентов Apple в сфере разработки приложений. Так, создатели стримингового сервиса Spotify обвиняют магазин приложений App Store в том, что он отдает предпочтение аналогичному сервису Apple Music. Такие действия со стороны Apple носят антиконкурентный характер.

Компания отрицает обвинения, заявляя, что предоставляет клиентам «доступ к лучшим приложениям или услугам по их выбору».