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Чего боялась Украина: Россия и Венгрия заключили долгосрочную сделку
27 сентября, 2021 16:24
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Youtube / DW на русском
Российская корпорация «Газпром» и Венгрия заключили долгосрочное соглашение о поставках газа. Договор будет действовать до конца 2036 года.
Подписание договора прошло в Будапеште. На встрече присутствовал глава венгерского МИД Петер Сийярто и замглавы правления «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова, передаёт «Интерфакс».
Ожидается, что «Газпром» будет ежегодно поставлять Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа, при этом транспортировка будет проходить без использования газовых магистралей Украины. В Киеве посчитали, что соглашение было заключено «в угоду Кремля».
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