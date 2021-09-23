Австралию ждёт расплата за «пощёчину» Парижу: Франция готовит требование о компенсации
В ближайшие недели Австралии выдвинут требования о компенсации издержек, которые возникли из-за разрыва контракта о поставке подводных лодок с Парижем. Соответствующие документы готовит французская судостроительная корпорация Naval group. Об этом сообщил глава корпорации Пьер Эрик Поммелле в беседе с французскими СМИ.
По его словам, компания инициировала полную оценку всех понесённых издержек. В течение нескольких недель процесс будет завершён, и документы направят клиенту.
«Австралия расторгла контракт из соображений »удобства«, говоря юридическим языком, поэтому с нашей стороны не может быть никакой вины», - заявил Поммелле.
Он пояснил, что такая ситуация была предусмотрена контрактом и теперь Австралия должна будет возместить «понесенные и будущие затраты, связанные с физической »демобилизацией« инфраструктуры и программного обеспечения, а также перераспределением сотрудников»
Называть суммы компенсаций, которые потребует корпорация от Австралии Поммелле не стал. При этом известно, что на данный момент австралийская сторона уже подписала и оплатила два соглашения на сумму в 840 миллионов евро, отмечает «ТАСС».
Напомним, на прошлой неделе США, Австралия и Великобритания объявили о партнёрстве AUKUS. Среди прочего, оно предполагает создание атомных подлодок для австралийского флота. После новостей о соглашении Австралия разорвала контракт на приобретение подводных лодок у Франции. Париж воспринял отказ от сделки болезненно.