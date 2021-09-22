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Политика
Соберись, тряпка: Борис Джонсон дал совет потерявшему самообладание Эммануэлю Макрону
22 сентября, 2021 19:36
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Youtube / Conservatives
Президенту Франции Эммануэлю Макрону пора взять себя в руки и перестать возмущаться по поводу партнерства AUKUS, которое заключили США, Великобритания и Австралия. Об этом заявил британский премьер-министр Борис Джонсон.
«Я думаю, некоторым нашим дражайшим друзьям пора бы прекратить возмущаться и взять себя в руки <...> [Партнёрство AUKUS] – это огромный шаг в сторону развития международной безопасности», – приводит слова Джонсона The Independent.
Напомним, соглашение AUKUS предполагает создание атомных подлодок для Австралии. Из-за этого австралийские власти разорвали контракт на приобретение подводных лодок у Франции. Париж воспринял отказ от сделки болезненно.
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