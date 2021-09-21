Apple собирается «залезть в душу» своим пользователям и узнать об их психологических травмах
Американская корпорация Apple Inc. разрабатывает в настоящее время технологию, которая сможет диагностировать депрессию и спад когнитивных способностей у человека, пользующегося гаджетами компании.
По словам источников, учитывая массив данных датчиков iPhone, который включает в себя мобильность, физическую активность, режим сна, поведение при вводе текста и многое другое, исследователи надеются, что им удастся выделить цифровые сигналы, с помощью которых можно было бы создать алгоритм для обнаружения проблем, связанных с психическим здоровьем.
Вместе с Apple над проектом трудятся сотрудники биотехнологической компании Biogen Inc. и Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, изучающий стресс, тревогу и депрессию. Разработка находится на начальной стадии, поэтому пока рано говорить о внедрении таких опций в продукты американской корпорации, передает Wall Street Journal.
Ранее стало известно о том, что из магазинов App Store и Google Play в первый день выборов в России пропало приложение «Навальный».