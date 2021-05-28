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Бизнес

Алексей Навальный обошелся известной соцсети в 3,5 млн рублей

Артем Денисов
28 мая, 2021 03:01
1 мин
Артем Денисов
28 мая, 2021 03:01
1 мин
pixabay.com
pixabay.com

Московский суд оштрафовал социальную сеть TikTok на 1,5 млн рублей.

Она отказалась удалить запрещённый контент. Речь идёт об информации о несогласованных акциях — призывах к участию в митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В апреле суд штрафовал TikTok за нарушение порядка ограничения доступа к запрещённой в России информации.

Также суд оштрафовал Twitter на общую сумму в 19 млн рублей за неудаление информации. Штраф на 3,5 млн рублей получил Google за неисполнение обязанностей по прекращению выдачи по запросам сведений о ресурсах, доступ к которым ограничен, сообщают «Открытые медиа».

Ранее после многочисленных нападок Роскомнадзора, в пресс-службе Google ответили на поступающие в адрес компании обвинения. В РКН считают, что владеющая YouTube компания редактирует контент исходя из политических убеждений.

Ранее по теме:  В Google отрицают пристрастность при блокировке российских видео на YouTube
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