В Google отрицают пристрастность при блокировке российских видео на YouTube

Политика

После многочисленных нападок Роскомнадзора, в пресс-службе Google ответили на поступающие в адрес компании обвинения. В РКН считают, что владеющая YouTube компания редактирует контент исходя из политических убеждений.

По словам представителей IT-гиганта, системы регулирования контента непредвзяты и не опираются на политические взгляды.

Блокировку ряда видео на YouTube-каналах российских СМИ в компании объясняют несоответствием контента возрастной маркировке, а также, как в случае с видео RT о Covid-19, дезинформацией. При этом какой-либо конкретики пресс-служба не привела.

Роскомнадзор, в свою очередь, убежден, что сервис удаляет ролики, в которых излагается политическая позиция, отличная от западной, передает РБК.

UPD: В РКН также приняли решение напрямую обратиться к руководству Google с требованием разблокировать You-Tube канал Russia Today.