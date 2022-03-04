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Бизнес
Airbnb попрощался с российскими и белорусскими клиентами
4 марта, 2022 09:34
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Thiago Prudencio/Keystone Press Agency
Онлайн-площадка для размещения и поиска краткосрочной аренды частного жилья по всему миру «Airbnb» объявила о приостановке работы сервиса на территории России и Беларуси. Об этом пользователям Twitter рассказал генеральный директор «Airbnb» Брайан Чески.
Напомним, ранее он заявлял, что антироссийские санкции США напрямую отразились на жизнеспособности ресурса из-за невозможности оплачивать услуги, предложенные сервисом.
Сегодня утром стало известно, при каких условиях Запад решится отменить ограничения, введенные против России.
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