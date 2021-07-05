«Аэрофлот» готовит очередной «сюрприз» для своих пассажиров
Группа «Аэрофлот» потратит 101,66 млн рублей на доработку функциональности своего сайта и мобильного приложения.
Средства будут выделены на разработку программного обеспечения, которое должно увеличить продажи услуги «выбор места» в процессе регистрации на рейс. Сегодня для тарифов «Промо» и «Бюджет» за выбор места необходимо заплатить. Исключение сделано для участников элитного клуба программы «Аэрофлот Бонус».
Пассажир может выбирать места из разных категорий — стандартные или повышенной комфортности с увеличенным пространством для ног. При регистрации на рейс можно отказаться от выбора места, система определит его автоматически, сообщает РБК.
Напомним, у «Аэрофлота» изменились правила перевозки животных. Этому предшествовала серия громких скандалов, связанных с транспортировкой животных.