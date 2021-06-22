«Аэрофлот» новыми правилами пытается поправить нынешнюю ситуацию
У авиакомпании «Аэрофлот» изменились правила перевозки животных. Этому предшествовала серия громких скандалов, связанных с транспортировкой животных.
Согласно новым условиям, один пассажир может взять в салон двух питомцев, всего компания разрешила к перевозке трех животных.
В одной переноске могут лететь два животных старше 6 месяцев, если вес контейнера не превышает 8 кг.
Кроме того, к норме бесплатного багажа можно добавить коляску для перевозки животных, она не может быть тяжелее 10 кг. В сложенном виде перевозка не должна превышать 203 сантиметров.
Запрос на полет животного можно подать за 6 часов до вылета - раньше за 24 часа. Во время регистрации переноску сфотографируют, на контейнер поместят стикер с данными животного и телефоном хозяина.
Списко потенциально опасных собак сократили с 75 до 12, сообщает телеканал «360».
Правила перевозки животных изменили после случаев живодерской транспортировки. Пассажиры жаловались на перепачканные кровью клетки и травмы глаз.