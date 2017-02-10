Эдуард Овечкин «Акулы из стали. Туман»

Тираж первой книги Эдуарда Овечкина «Акулы из стали» был раскуплен в рекордные, для начинающего автора, сроки. Каждая встреча с читателями проходит при полном аншлаге и превращается в оживленную беседу давних приятелей, теплые посиделки и задушевные разговор, хотя все собравшиеся видят друг друга в первый раз. Во многом этому способствуют и блоги автора, в которых он публикует фрагменты своих рассказов.

Вторая книга Эдуарда Овечкина «Акулы из стали. Туман» - продолжение ставшей бестселлером первой книги. События из жизни подводников, их женщин и домашних питомцев, описанные в яркой остроумной авторской манере, вовлекают читателя в мир сурового морского быта, тяжелой армейской службы, романтики и безграничной теплоты, с которой автор рассказывает о своих сослуживцах. Капитан третьего ранга, спасатель, военный командир Эдуард Овечкин создает галерею портретов людей обыкновенных и нет, смешных и героических, но в равной степени важных, ярких, заслуживающих внимания.

При этом повествование ведется столь увлекательно и с таким фирменным флотским юмором, что от книги невозможно оторваться до самого конца. А закончив чтение и отсмеявшись, вдруг ощущаешь, что стал лучше понимать и людей, и саму жизнь, которая скрыта за туманом случайностей.

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