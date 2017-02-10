Эдуард Овечкин «Акулы из стали. Туман»

«Мне, конечно, жаль матроса, который брезгует такой унизительной работой, как ухаживать за боевыми товарищами, но жаль где-то на самом дне моей солёной души, потому как я — не брезгую. Для того чтоб приглушить у меня эту природную брезгливость и вот этот вот бесполезный аппендикс на моей гордости, меня с первого дня в военно-морском училище начали приучать ухаживать за моими товарищами, как и их — за мной. Я охранял их сон, стоя на тумбочке со штык-ножом или с автоматом в карауле, чистил для них картошку и разгружал мясо, накрывал им на столы и потом убирал за ними срач со столов и мыл за ними посуду, столы и пол…»
Тираж первой книги Эдуарда Овечкина «Акулы из стали» был раскуплен в рекордные, для начинающего автора, сроки. Каждая встреча с читателями проходит при полном аншлаге и превращается в оживленную беседу давних приятелей, теплые посиделки и задушевные разговор, хотя все собравшиеся видят друг друга в первый раз. Во многом этому способствуют и блоги автора, в которых он публикует фрагменты своих рассказов.
Вторая книга Эдуарда Овечкина «Акулы из стали. Туман» - продолжение ставшей бестселлером первой книги. События из жизни подводников, их женщин и домашних питомцев, описанные в яркой остроумной авторской манере, вовлекают читателя в мир сурового морского быта, тяжелой армейской службы, романтики и безграничной теплоты, с которой автор рассказывает о своих сослуживцах. Капитан третьего ранга, спасатель, военный командир Эдуард Овечкин создает галерею портретов людей обыкновенных и нет, смешных и героических, но в равной степени важных, ярких, заслуживающих внимания.
При этом повествование ведется столь увлекательно и с таким фирменным флотским юмором, что от книги невозможно оторваться до самого конца. А закончив чтение и отсмеявшись, вдруг ощущаешь, что стал лучше понимать и людей, и саму жизнь, которая скрыта за туманом случайностей.Далее в рубрике Россия и страны СНГ обсудят вопросы медиаобразования на Международном форуме16-17 марта 2017 г. в Москве состоится Международный форум «Медиаобразование в педагогической сфере: опыт и новые подходы к управлению» (ММФ), участниками которого станут представители образовательной сферы России и стран СНГ.
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