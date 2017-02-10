Эдуард Овечкин «Акулы из стали. Туман»
Эдуард Овечкин «Акулы из стали. Туман»

«Мне, конечно, жаль матроса, который брезгует такой унизительной работой, как ухаживать за боевыми товарищами, но жаль где-то на самом дне моей солёной души, потому как я — не брезгую. Для того чтоб приглушить у меня эту природную брезгливость и вот этот вот бесполезный аппендикс на моей гордости, меня с первого дня в военно-морском училище начали приучать ухаживать за моими товарищами, как и их — за мной. Я охранял их сон, стоя на тумбочке со штык-ножом или с автоматом в карауле, чистил для них картошку и разгружал мясо, накрывал им на столы и потом убирал за ними срач со столов и мыл за ними посуду, столы и пол…»

Тираж первой книги Эдуарда Овечкина «Акулы из стали» был раскуплен в рекордные, для начинающего автора, сроки. Каждая встреча с читателями проходит при полном аншлаге и превращается в оживленную беседу давних приятелей, теплые посиделки и задушевные разговор, хотя все собравшиеся видят друг друга в первый раз. Во многом этому способствуют и блоги автора, в которых он публикует фрагменты своих рассказов.

Вторая книга Эдуарда Овечкина «Акулы из стали. Туман» - продолжение ставшей бестселлером первой книги. События из жизни подводников, их женщин и домашних питомцев, описанные в яркой остроумной авторской манере, вовлекают читателя в мир сурового морского быта, тяжелой армейской службы, романтики и безграничной теплоты, с которой автор рассказывает о своих сослуживцах. Капитан третьего ранга, спасатель, военный командир Эдуард Овечкин создает галерею портретов людей обыкновенных и нет, смешных и героических, но в равной степени важных, ярких, заслуживающих внимания.

При этом повествование ведется столь увлекательно и с таким фирменным флотским юмором, что от книги невозможно оторваться до самого конца. А закончив чтение и отсмеявшись, вдруг ощущаешь, что стал лучше понимать и людей, и саму жизнь, которая скрыта за туманом случайностей.

Теги:
Места: Россия
Россия и страны СНГ обсудят вопросы медиаобразования на Международном форуме Далее в рубрике Россия и страны СНГ обсудят вопросы медиаобразования на Международном форуме16-17 марта 2017 г. в Москве состоится Международный форум «Медиаобразование в педагогической сфере: опыт и новые подходы к управлению» (ММФ), участниками которого станут представители образовательной сферы России и стран СНГ.

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО