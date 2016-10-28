Эдуард Овечкин «Акулы из стали»
Эдуард Овечкин «Акулы из стали»

Поэтому я вам хочу сказать перед началом своего рассказа: если выбрали путь, то пройдите его обязательно до конца или хотя бы до ближайшей логичной развилки. Старпом наш, помню, говорил минёру, когда учил его управлять кораблём в надводном положении: — И запомни — никогда не елозь! Главное правило человека, который управляет кораблём, — не менять своего решения во время выполнения манёвра… Очень подходящий девиз для жизни, я считаю.

Сборник рассказов Эдуарда Овечкина «Акулы из стали» - яркий пример реалистичной мужской современной прозы. Эта проза написана человеком, который без пафоса, сентиментальности и сарказма рассказывает о коллизиях своей богатой на события жизни. Мужская дружба и суровая романтика жизни курсантов и военных моряков, любовь, авантюрные приключения, трагические события – в этом сборнике есть и радость, и печаль, но без уныния. Автор предельно откровенен перед собой и своим читателем, и приглашая в свой мир, он заботливо и доверчиво приоткрывает дверь, но затем предоставляет осваиваться и делать выводы самостоятельно. Здесь есть только читатель и автор, который на своей уютной творческой кухне с любовью и юмором воссоздает яркие образы своих друзей, сослуживцев и знакомых, а также рассказывает истории, которые произошли с ним в самых разных уголках нашей страны и за ее пределами. Это по-настоящему мужская книга, которая станет культовой для всех, кто когда-то служил или служит в настоящее время на флоте, и очарует всех остальных читателей вне зависимости от их профессии, пола и возраста.

Автор о себе:

Зовут меня Эдуард, биография моя сложна, запутанна и изобилует неявными и алогичными связями, поэтому я обрисовываю её обычно следующими штрихами: родился в Челябинске, детство и юность провёл в Белоруссии, высшее образование получил в Севастополе и Санкт-Петербурге, служил на атомных ПЛ Северного флота, службу окончил командиром дивизиона живучести и в звании капитана третьего ранга, потом шесть лет работал там же, на Севере, спасателем и был начальником аварийно-спасательной службы одного из ЗАТО, спасатель 3 класса РФ.  Живу я сейчас то в России, то в Беларуси, то иногда даже и в Эстонии. 

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