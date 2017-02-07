Владимир Маковский – русский художник, мастер жанровой сцены
В.Е. Маковский. Автопортрет. 1905 г.

В.Е. Маковский. Автопортрет. 1905 г.

В области бытовой живописи Маковский вне конкуренции

Владимир Егорович Маковский родился в Москве 26 января (7 февраля) 1846 года в творческой семье. Его отец хоть и служил бухгалтером Экспедиции кремлевских строений, был большим знатоком и ценителем искусства.

Егор Иванович писал картины и был неплохим художником, но более он известен как владелец коллекции гравюр, графики и картин отечественных и голландских художников, основатель первого натурного класса, выросшего в Московское училище живописи, ваяния и зодчества и родоначальник династии живописцев. Для Маковского искусство было второй религией. Пятеро детей и трое внуков Егора Маковского стали известными деятелями искусства.

В доме Маковских часто собирались художники, писатели, музыканты, артисты, среди которых Александр Пушкин, Михаил Глинка, Николай Гоголь, Михаил Щепкин, Карл Брюллов, Иван Витали и Василий Тропинин.

Тропинин, знаменитый мастер портретной живописи стал первым учителем Володи Маковского.

Владимир Маковский «Игра в бабки», 1870 г.

Уже в 15 лет он написал жанровую картину «Мальчик, продающий квас». С 15 до 20 лет учился в училище живописи, ваяния и зодчества у Василия Перова, Сергея Зарянко и Евграфа Сорокина. За картину «Литературное чтение» (1866) был удостоен Большой серебряной медали и звания классного художника III степени.

Образование Владимир продолжил в Петербургской Академии художеств. Серия картин Маковского посвящена детской тематике: «Крестьянские мальчики в ночном стерегут лошадей», «Пастушки», «Ночное», «Возвращение с ночного», «Игра в бабки». Описание крестьянских детей в произведениях Ивана Тургенева, любимого писателя Маковского, повлияли и на творчество художника.

Картину «Игра в бабки» (1870) для своей галереи приобрел Павел Третьяков – это было признанием Маковского как состоявшегося художника.

В 1870-1880 годы Владимир Егорович написал лучшие свои произведения, постепенно на смену идиллическим картинам пришли картины, показывающую социальную несправедливость общества и трагические моменты жизни.

«Посещение бедных» (1874), «Свидание» (1883), «Ночлежный дом» (1889) и другие очень точно и реалистично рисуют те условия, в которых жила беднота. О картине «Осужденный» (1979), на ней изображен народоволец, которого выводят из зала суда, Иван Крамской скажет: «Перед картиной Маковского плачут».

Убедительность картин Маковского не только в высокой технике письма, чтобы собственными глазами увидеть жизнь бедноты, он ходил по московским рынкам, богадельням и трущобам. Таким же образом поступал его современник журналист Владимир Гиляровский.

Простой люд на полотнах художника вызывает у зрителей сострадание, в нем нет и тени насмешки над его тяжелым положением, чего не скажешь о представителях других чинов на картинах Маковского, купцах, мещанах и чиновниках.

Может поэтому, сменившаяся в 1917 году власть, записала Маковского в «свои», и художник немного успел поработать над рядом тем советской России.

Скончался Владимир Егорович 21 февраля 1920 года.

Теги:
Места: Россия
События: искусство
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