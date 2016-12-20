Василий Перовский – выдающийся деятель эпохи Николая I

Василий Алексеевич родился 9 февраля 1795 года в городе Почепе (ныне Брянская область). Был внебрачным сыном графа Алексея Разумовского, братьями Василия были писатель Алексей Перовский и министр внутренних дел Лев Перовский.

По окончании курса в Московском университете поступил в московскую школу колонновожатых, из нее в 1811 году вышел прапорщиком. В 1812 году Перовский состоял в арьергарде 2-й армии, которой командовал Багратион. Участвовал в Бородинской битве, в сентябре 1812 года попал в плен к французам, во время плена ему трижды удалось избежать смертной казни, один раз вместе с товарищем пытался бежать, но неудачно. Был освобожден при взятии Парижа русскими войсками в 1814 году.

По окончании войны Перовский был зачислен в Гвардейский генеральный штаб, состоял адъютантом генерала Павла Голенищева-Кутузова, позже переведен в лейб-гвардии егерский полк, сопровождал в поездках великого князя Николая Павловича, в начале 1818 года назначен к нему адъютантом.

Находясь при дворе великого князя, завел дружбу с Пушкиным, Жуковским, Карамзиным и для этих образованнейших людей своего времени Василий Перовский всегда был желанным собеседником.

Участвовал в русско-турецкой войне 1828-1829 годов, отличился при взятии Анапы, был ранен во время штурма Варны, произведен в генерал-майоры с зачислением в свиту императора. В 1833 году назначен оренбургским военным губернатором и командиром Отдельного оренбургского корпуса, Оренбургский край в то время был пограничным и часто подвергался набегам кочевников, которые захватывали русских для продажи на невольничьих рынках Бухары и Хивы.

Для защиты русского населения новый губернатор создал линию укреплений, одна из них проходила от Гурьева, южной точки оренбургской пограничной линии до Ново-Александровского форта, другая протянулась от Орской крепости до редута Березовского на реке Уй. Перовский провел ряд мероприятий, вернувших многих русских пленников из неволи.

Для уничтожения источника всех неприятностей - Хивинского ханства, именно оттуда совершались набеги, составил проект похода на Хиву. Среди участников похода был Владимир Даль, при Перовском в течении семи с лишним лет он занимал должность чиновника особых поручений. Поход, предпринятый зимой 1839 года, окончился неудачей.

Через три года Перовский оставил пост губернатора, местные исследователи время его губернаторства называют «золотом веком Оренбургского края». Перовский активно занимался строительством и обустройством города, для этого он делал заказы придворным архитекторам, так проект знаменитого оренбургского караван-сарая был составлен Александром Брюлловым. По указанию Перовского в Оренбурге была открыта публичная библиотека, в Челябинске и Троице - приходские школы.

В должность Оренбургского и Самарского губернатора Василий Алексеевич вновь вступил в 1851 году. В 1853 году он организовал поход на Кокандское ханство, во время которого взял крепость Ак-Мечеть (ныне Кызылорда, Казахстан).

На губернаторском посту Перовский продолжал работу по созданию укреплений, при нем было исследовано Аральское море и учреждено пароходное сообщение и Аральская флотилия, в крае проводились массовые посадки деревьев и открыто училище лесоводства и земледелия.

Свои труды Василий Алексеевич завершил вскоре по воцарении Александра II, в 1857 году. По настоянию врачей он поехал на лечение в Крым, в Алупку, где и скончался 8 (20) декабря 1857 года.

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