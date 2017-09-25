Был турецкий Хаджибей, стала русская Одесса

Северное Причерноморье – регион с древней и богатой историей, на территории которого в разные исторические эпохи проживали различные этносы.

В античный и средневековый период в городах проживало эллинизированное население, а причерноморские степи были домом для кочевых орд. В XIII веке Северное Причерноморье вошло в состав Золотой Орды, после ее распада стали частью Крымского ханства, которое позже попало под власть Османской империи.

Турки для укрепления северных границ возводили на побережье Черного моря, Нижнем Днепре и Дуная крепости, гарнизоны которых находились в прямом подчинению у султана. Крепости Кафа, Керчь, Азов, Очаков, Измаил, Ени-Дунья и многие другие управлялись турецкой администрацией.

Ени-Дунья или Хаджибейская крепость близ татаро-турецкого поселения Хаджибей на берегу залива, который сегодня носит название Одесский, была воздвигнута в 1764 году. Несколько десятилетий жизнь в крепости и селении протекала неспешно, оживляясь лишь летом, когда в порт прибывали торговые суда из соседних Аккермана и Измаила. Но начавшаяся русско-турецкая война 1787-1792 годов изменила положение, после падения Очакова хаджибейский порт стал одним из основных мест базирования турецкого флота. Русская разведка в один из июльских дней 1789 года насчитала здесь несколько десятков судов.

Захват Хаджибея стал одной из главных задач русской армии, нужно было лишить турок этой морской базы. Командовать операцией по штурму Хаджибея генерал-фельдмаршал Григорий Потемкин назначил Осипа Дерибаса, испанского дворянина, состоявшего на службе у России.

Он возглавил авангардный отряд армии генерала Ивана Гудовича. 24 сентября этот отряд, состоявший из шести казачьих полков, батальона Троицкого пехотного полка, Николаевского гренадерского батальона при артиллерии незаметно подошел к Кривой балке, местечку близ турецкой крепости.

Гарнизон Хаджибея состоял всего из 300 человек, но более значительные силы находились на турецких кораблях, стоявших на рейде в гавани. Чтобы лишить возможности турок с кораблей оказать помощь гарнизону, Дерибас разместил 16 орудий на перешейке между морем и лиманом.

В это же время батальон под командованием полковника Хвостова при поддержке казаков в 4 часа утра начал штурм крепости. Расчет на внезапность полностью оправдался, запоздалая пальба крепостных и корабельных орудий не сумела сбила атаку русских, и очень быстро крепость была взята. Гарнизон потерял от 100 до 200 убитыми, в плен попали несколько высокопоставленных военачальников. Потери с нашей стороны составили 5 убитыми и 33 ранеными.

Попытки турецкого флота высадить десант и отбить крепость провалились. Прицельный огонь русской артиллерии не позволил превосходящим силам турок десантироваться.

Турецкая крепость Хаджибей была взята русским войском 14 сентября на праздник Воздвижения, через месяц из стратегических соображений она была взорвана. Одноименное селение согласно Ясскому трактату вошло в состав России.

Спустя пять лет в Петербурге было принято решение на этом месте устроить город и порт – впоследствии получивший имя Одесса. Один из главных городов современной Украины возник благодаря силе и мужеству простых русских людей, сначала очистивших от турок эти земли, а затем принесших сюда европейскую цивилизацию.

Среди первых градоначальников Одессы испанец Де Рибас, французы герцог де Ришельё и граф Александр Ланжерон, русские Михаил Воронцов и Григорий Маразли.

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