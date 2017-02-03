Самый строгий архиерей

Владыка Арсений (в миру Авксентий Георгиевич Стадницкий) родился 22 января (3 февраля) 1862 года в селе Комаров Хотинского уезда Бессарабской губернии (ныне это Черновицая область Украины) в священнической семье. Он был воспитанником Единецкого духовного училища, Кишиневской семинарии и Киевской духовной академии.

В 1895 году принял монашество с именем Арсений в честь святителя Арсения Тверского. В последующие годы проходил служение в Новгороде и Москве. После рукоположения в 1899 году в епископский сан занимал Волоколамскую и Псковскую кафедры (1903-1910).

Во время русско-японской войны выступил инициатором сбора пожертвований на военные нужды, с этой целью учредил «Дамский комитет для помощи армии». Паству и духовенство своей епархии призывал с осторожностью относиться к последовавшим после революции 1905 года политическим и социальным изменениям.

С 1905 года епископ Арсений принял на себя еще одну нелегкую обязанность, став членом Учебного Комитета Синода, уже в следующем году он возглавил это учреждение. Поле его деятельности еще весьма расширилось, когда в 1907 году он был избран от монашества членом высшего законодательного органа — Государственного Совета.

Линия поведения была четко обозначена в речи, в которой он заявил: «Со времени Крещения Руси… сопряжение… с властью сделалось основным принципом государственного строительства в земле Русской при всех переменах в организации этой власти… Пока Россия – Россия, то есть пока в ней господствует православный русский народ, — Православная Церковь, естественно, будет господствующей национальной Церковью в России».

Касаясь же вопроса, поднимавшегося тогда либеральными кругами о равноценности для России различных вер, епископ Арсений, указывая на печальный опыт других стран, проницательно отмечал:

«Свобода совести необходимо завершилась атеистическим государством. Не к этому ли ведет или приведет и настоящий законопроект…»

С 1910 по 1933 годы владыка Арсений возглавлял Новгородскую кафедру, в Новгороде он также как и в Пскове, развил церковно-образовательную и церковно-археологическую деятельность.

На Поместном соборе 1917-1918 годов он был в числе кандидатов на Патриарший престол. Избрание тогда совершалось с помощью жребия. Владыка впоследствии вспоминал, что осознавая всю огромную ответственность патриаршего служения, он молился, чтобы Господь пронес «чашу сию» мимо него.

Жребий в тот исторический день выпал митрополиту Тихону. Однако владыке Арсению пришлось вместе с Патриархом испить из этой чаши.

В 1922 году он вместе с Патриархом был подвергнут аресту, и провел около двух лет в московской Бутырской тюрьме, перенося там постоянные унижения и лишения. Бывали периоды, что владыка порой испытывал естественную человеческую слабость, даже жалуясь как-то раз одному священнику: «Такая жажда жизни, такое нежелание умирать, такая тоска и борьба с собой и страх смерти и малодушие, что просто ужас!»

Однако он до конца остался верным архипастырем Церкви Христовой. Вскоре после выхода из заключения Патриарха Тихона состоялось освобождение некоторых его сподвижников. Митрополита Арсения при этом отправили в ссылку в Ташкент, откуда он уже более не возвратился.

В ташкентский ссылке посредством переписки он руководил деятельностью викарного архиерея Алексия (Симанского), являясь при этом и постоянным членом Временного Патриаршего Синода, образованного Заместителем Местоблюстителя, митрополитом Сергием (Страгородским), будущим Патриархом.

А в самом Ташкенте он стал духовным отцом епископа Луки (Войно-Ясенецкого), который в те годы занимал Ташкентскую кафедру.

Предчувствуя близкую кончину, митрополит Арсений просил похоронить его в простом, необитом гробу. Он скончался 10 февраля 1936 года, погребен на ташкентском Александро-Невском кладбище.

«Вы лучше меня знаете, как безмерна эта утрата для Церкви Русской, и довольно мне сообщить только событие, низко опустить голову и снова лить слезы», - так отозвался о кончине святитель Лука (Войно-Ясенецкий).

Далее в рубрике