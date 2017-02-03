Самый строгий архиерей
Самый строгий архиерей

Так называли митрополита Арсения (Стадницкого) во время проведения Поместного собора 1917-1918 годов

Владыка Арсений (в миру Авксентий Георгиевич Стадницкий) родился 22 января (3 февраля) 1862 года в селе Комаров Хотинского уезда Бессарабской губернии (ныне это Черновицая область Украины) в священнической семье. Он был воспитанником Единецкого духовного училища, Кишиневской семинарии и Киевской духовной академии.

В 1895 году принял монашество с именем Арсений в честь святителя Арсения Тверского. В последующие годы проходил служение в Новгороде и Москве. После рукоположения в 1899 году в епископский сан занимал Волоколамскую и Псковскую кафедры (1903-1910).

Во время русско-японской войны выступил инициатором сбора пожертвований на военные нужды, с этой целью учредил «Дамский комитет для помощи армии». Паству и духовенство своей епархии призывал с осторожностью относиться к последовавшим после революции 1905 года политическим и социальным изменениям.

С 1905 года епископ Арсений принял на себя еще одну нелегкую обязанность, став членом Учебного Комитета Синода, уже в следующем году он возглавил это учреждение. Поле его деятельности еще весьма расширилось, когда в 1907 году он был избран от монашества членом высшего законодательного органа — Государственного Совета.

Линия поведения была четко обозначена в речи, в которой он заявил: «Со времени Крещения Руси… сопряжение… с властью сделалось основным принципом государственного строительства в земле Русской при всех переменах в организации этой власти… Пока Россия – Россия, то есть пока в ней господствует православный русский народ, — Православная Церковь, естественно, будет господствующей национальной Церковью в России».

Касаясь же вопроса, поднимавшегося тогда либеральными кругами о равноценности для России различных вер, епископ Арсений, указывая на печальный опыт других стран, проницательно отмечал:

«Свобода совести необходимо завершилась атеистическим государством. Не к этому ли ведет или приведет и настоящий законопроект…»

С 1910 по 1933 годы владыка Арсений возглавлял Новгородскую кафедру, в Новгороде он также как и в Пскове, развил церковно-образовательную и церковно-археологическую деятельность.

На Поместном соборе 1917-1918 годов он был в числе кандидатов на Патриарший престол. Избрание тогда совершалось с помощью жребия. Владыка впоследствии вспоминал, что осознавая всю огромную ответственность патриаршего служения, он молился, чтобы Господь пронес «чашу сию» мимо него.

Жребий в тот исторический день выпал митрополиту Тихону. Однако владыке Арсению пришлось вместе с Патриархом испить из этой чаши.

В 1922 году он вместе с Патриархом был подвергнут аресту, и провел около двух лет в московской Бутырской тюрьме, перенося там постоянные унижения и лишения. Бывали периоды, что владыка порой испытывал естественную человеческую слабость, даже жалуясь как-то раз одному священнику: «Такая жажда жизни, такое нежелание умирать, такая тоска и борьба с собой и страх смерти и малодушие, что просто ужас!»

Однако он до конца остался верным архипастырем Церкви Христовой. Вскоре после выхода из заключения Патриарха Тихона состоялось освобождение некоторых его сподвижников. Митрополита Арсения при этом отправили в ссылку в Ташкент, откуда он уже более не возвратился.

В ташкентский ссылке посредством переписки он руководил деятельностью викарного архиерея Алексия (Симанского), являясь при этом и постоянным членом Временного Патриаршего Синода, образованного Заместителем Местоблюстителя, митрополитом Сергием (Страгородским), будущим Патриархом.

А в самом Ташкенте он стал духовным отцом епископа Луки (Войно-Ясенецкого), который в те годы занимал Ташкентскую кафедру.

Предчувствуя близкую кончину, митрополит Арсений просил похоронить его в простом, необитом гробу. Он скончался 10 февраля 1936 года, погребен на ташкентском Александро-Невском кладбище.

«Вы лучше меня знаете, как безмерна эта утрата для Церкви Русской, и довольно мне сообщить только событие, низко опустить голову и снова лить слезы», - так отозвался о кончине святитель Лука (Войно-Ясенецкий).

Теги:
Места: Россия
Организации: РПЦ
Лаврентий Загоскин – исследователь Русской Америки Далее в рубрике Лаврентий Загоскин – исследователь Русской АмерикиРецензенты, ознакомившись с трудом Загоскина, посвященного Аляске, писали, что путешественник открыл гиперборейский рай

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО