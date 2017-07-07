Россия: оказать военную помощь Америке
Русская эскадра на рейде Нью-Йорка. Иллюстрация из журнала «Harpers Weekly» от 17 октября 1863 года

Русская эскадра на рейде Нью-Йорка. Иллюстрация из журнала «Harpers Weekly» от 17 октября 1863 года

В тяжелый час американской истории, когда вся Европа отвернулась от США, лишь одна Россия оказала молодому государству помощь. Две российские военно-морские эскадры были готовы принять участие в Гражданской войне

В 1863 году в Америке была в разгаре Гражданская война, обе стороны, Север и Юг, искали союзников. Одно время казалось, что для Юга таким союзником может стать Англия, имеющая с южными штатами общие экономические интересы.

Английская промышленность нуждалась в хлопке, поставки которого прекратились из-за морской блокады северян, в то время как армии южан требовалось оружие, производимое в Англии. С промышленными северными штатами Англия находилась скорее в состоянии конкуренции.

Отношения России с Англией в этот момент оставляли желать лучшего. Еще свежа была память о Крымской войне, а в 1863 году Англия поддержала Январское восстание в Польше. На тот момент Британия являлась для России и североамериканских штатов общим врагом.

Глава внешнеполитического ведомства Александр Горчаков точно отмечал: союз России и США «существует de facto в силу совпадения наших политических интересов и принципов».

Поэтому Россия откликнулась на просьбу правительства Линкольна о военной помощи, согласно указу императора Александра II от 25 июня (старого стиля) 1863 года в США были направлены две военные эскадры.

Одна, под командованием контр-адмирала Степана Лесовского, состояла из восьми кораблей, другая, которой командовал контр-адмирал Андрея Попова, из девяти кораблей. Эскадры прибыли в США осенью 1863 года и находились там до апреля 1864-го.

Американский историк Каллахан писал о помощи России: «В этот тяжелый час американской истории, когда целостность Союза (а, следовательно, и мир во всем мире) была в опасности, а державы Западной Европы, казалось, взирали на эту угрозу со спокойным безразличием (если не с заинтересованным одобрением)… Россия… послала свои флоты в американские воды для доказательства миру ее симпатий делу Союза».

По мнению авторитетного американского исследователя Нормана Е. Сола, русское присутствие «было даже более очевидной демонстрацией поддержки дела Союза и роста морского потенциала России». На англичан это произвело отрезвляющее действие, они не пришли на помощь Югу. Также Британия и Франция отказались от своих намерений вмешиваться в польские дела.

После подавления Январского восстания, русские моряки отправились домой. За время визита они успели познакомиться со страной, тогда мало известной в России, увидели Нью-Йорк, Вашингтон, Ниагарский водопад и поучаствовали в тушении пожара в Сан-Франциско.

Демонстрация русской силы у берегов США способствовало победе Севера и поражению рабовладельческого Юга.

Теги:
Места: Россия, США
События: война
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