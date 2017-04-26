Подвиг старшины Ефима Букоткина
Герой Советского Союза старшина Ефим Егорович Букоткин, реконструированный фотопортрет

Герой Советского Союза старшина Ефим Егорович Букоткин, реконструированный фотопортрет

26 апреля 1945 года артиллерийский расчет под командованием Букоткина мужественно отбил контратаку фашистов

Уроженец деревни Полухино Балашовского уезда Саратовской губернии Ефим Егорович Букоткин в предвоенные годы работал ветеринаром на железнодорожном узле города Ртищева.

После начала войны как специалист с медицинским образованием получил направление в один из прифронтовых госпиталей, но Бутовкину удалось убедить военкома отправить его на фронт, в обычное подразделение.

Воевал на Брянском, Воронежском, Первом и Втором Украинском фронтах, участвовал в Острогожско-Россошанской и Воронежско-Касторненской наступательных операциях, Курской битве, освобождении Украины, Румынии и Чехословакии.

В апреле 1945 года войска Второго Украинского фронта вели успешные наступательные бои в Чехословакии, Братислава и практически вся Словакия были освобождены.

26 апреля 1945 года 6-я гвардейская танковая армия, 53-й армией и 1-й конно-механизированная группа освобождала город Брно, и в этот же день 931-й стрелковый Краснознаменный ордена Суворова полк 240 стрелковой дивизии вел наступление в районе сегодняшней чешско-словацкой границы.

Близ селения Коритна движение стрелковых подразделений было задержано двумя станковыми пулеметами противника. Силами пехоты подавить огневые точки не представлялось возможным. Тогда старшина Ефим Букоткин прямой наводкой уничтожил пулеметчиков – пехота овладела селом.

Неожиданно на поле боя появилась группа немецких автоматчиков с двумя танками, Букоткин отреагировал мгновенно, развернув орудие, ударил по головному танку, поджег его и завязал бой со вторым танком.

Пехота тем временем продолжила наступление в сторону деревни Суха Лоз, артиллерийский расчет (командир и шесть солдат) остался один, и принял неравный бой с фашистами. Одну атаку расчет отбил, второй танк был выведен из строя, однако и «сорокопятка» оказалось подбитой, было убито четверо (данные наградного листа) наших солдат, командир орудия получил легкое ранение. Оставшимся в живых Букоткину и наводчику Ефремову оставалось отстреливаться из автоматов, на них наступало порядка сорока фашистов.

Во время следующей атаки фашисты убили Ефремова, командир держал оборону один. Но и он вскоре получил тяжелое ранение в живот и потерял сознание. Фашисты решили не просто убить раненого противника, но уничтожить с особой жестокостью. Старшину облили бензином и подожгли, придя в чувство, Букоткин успел бросить в толпу фашистов гранату. Он сам погиб, но успел забрать с собой нескольких фашистов.

За проявленное мужество при отражении контратаки в районе города чехословацкого Угерски Брод Ефиму Егоровичу Букоткину в мае 1946 года посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

Ефим Егорович с воинскими почестями был похоронен в городе Угерски Брод. На месте сражения благодарные местные жители селения Суха Лоз установили мемориал Ефиму Букоткину и шести красноармейцам.

Всего за освобождение Чехословакии от фашистов отдали жизнь около 140 тысяч советских воинов.

Теги:
Места: Европа
События: война
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