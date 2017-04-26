Подвиг старшины Ефима Букоткина

Уроженец деревни Полухино Балашовского уезда Саратовской губернии Ефим Егорович Букоткин в предвоенные годы работал ветеринаром на железнодорожном узле города Ртищева.

После начала войны как специалист с медицинским образованием получил направление в один из прифронтовых госпиталей, но Бутовкину удалось убедить военкома отправить его на фронт, в обычное подразделение.

Воевал на Брянском, Воронежском, Первом и Втором Украинском фронтах, участвовал в Острогожско-Россошанской и Воронежско-Касторненской наступательных операциях, Курской битве, освобождении Украины, Румынии и Чехословакии.

В апреле 1945 года войска Второго Украинского фронта вели успешные наступательные бои в Чехословакии, Братислава и практически вся Словакия были освобождены.

26 апреля 1945 года 6-я гвардейская танковая армия, 53-й армией и 1-й конно-механизированная группа освобождала город Брно, и в этот же день 931-й стрелковый Краснознаменный ордена Суворова полк 240 стрелковой дивизии вел наступление в районе сегодняшней чешско-словацкой границы.

Близ селения Коритна движение стрелковых подразделений было задержано двумя станковыми пулеметами противника. Силами пехоты подавить огневые точки не представлялось возможным. Тогда старшина Ефим Букоткин прямой наводкой уничтожил пулеметчиков – пехота овладела селом.

Неожиданно на поле боя появилась группа немецких автоматчиков с двумя танками, Букоткин отреагировал мгновенно, развернув орудие, ударил по головному танку, поджег его и завязал бой со вторым танком.

Пехота тем временем продолжила наступление в сторону деревни Суха Лоз, артиллерийский расчет (командир и шесть солдат) остался один, и принял неравный бой с фашистами. Одну атаку расчет отбил, второй танк был выведен из строя, однако и «сорокопятка» оказалось подбитой, было убито четверо (данные наградного листа) наших солдат, командир орудия получил легкое ранение. Оставшимся в живых Букоткину и наводчику Ефремову оставалось отстреливаться из автоматов, на них наступало порядка сорока фашистов.

Во время следующей атаки фашисты убили Ефремова, командир держал оборону один. Но и он вскоре получил тяжелое ранение в живот и потерял сознание. Фашисты решили не просто убить раненого противника, но уничтожить с особой жестокостью. Старшину облили бензином и подожгли, придя в чувство, Букоткин успел бросить в толпу фашистов гранату. Он сам погиб, но успел забрать с собой нескольких фашистов.

За проявленное мужество при отражении контратаки в районе города чехословацкого Угерски Брод Ефиму Егоровичу Букоткину в мае 1946 года посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

Ефим Егорович с воинскими почестями был похоронен в городе Угерски Брод. На месте сражения благодарные местные жители селения Суха Лоз установили мемориал Ефиму Букоткину и шести красноармейцам.

Всего за освобождение Чехословакии от фашистов отдали жизнь около 140 тысяч советских воинов.

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