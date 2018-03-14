Павел Мансуров – русский художник, представитель авангарда
Павел Мансуров – русский художник, представитель авангарда

Имя Мансурова стоит в одном ряду с именами других русских авангардистов Малевича, Филонова, Татлина, Пуни, Матюшина

Павел Андреевич Мансуров родился 2 (14) марта 1896 года в Санкт-Петербурге, его отец был певчим в церковном хоре.

Художественному искусству Павел учился у Василия Матэ в Центральном училище технического рисования и Николая Химоны (ученика Архипа Куинджи) в Рисовальной школе Императорского общества поощрения художеств. Во время Первой Мировой войны служил в Первом авиационном полку и в Управлении Военно-воздушного флота, где делал чертежи ангаров для самолетов. 

После войны создавал декорации для петроградского литературно-артистического кабаре «Привал комедиантов», после октябрьского переворота выразил желание творить для новой власти – украшал Исаакиевскую площадь к первой годовщине революции, помогал Владимиру Татлину в работе над проектом памятника III Интернационалу, в 1921 году организовал выставку художников всех направлений для делегатов 3-го Конгресса III Интернационала.

В 1923 году участвовал в создании Государственного института художественной культуры (ГИНХУК) и возглавил его экспериментальный отдел. Однако ГИНХУК просуществовал недолго, его деятельность была названа «контрреволюционной проповедью», «юродивых обитателей» разогнали, а сам Мансуров подвергся нападкам в официальной прессе.

В 1928 году Мансуров поехал в командировку в Италии и на родину больше не вернулся.

За границей работал для Домов высокой моды Patou, Chanel, Lanvin и других, исполнял рисунки тканей, разрабатывал модели костюмов, галстуков и головных уборов.

В послевоенные годы, на волне вспыхнувшего интереса к русскому авангарду, вернулся к прежней живописи. В связи с тем, что художник большую часть жизни провел во Франции, и там находятся основные его произведения, русским ценителям искусства его имя известно меньше, чем имена других русских авангардистов Малевича, Филонова, Татлина, Пуни, Матюшина.

Скончался Мансуров в Ницце 2 февраля 1983 года. 

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Места: Россия
События: искусство
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