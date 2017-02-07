Обороняться до последнего

В 1223 год «пришли народы, о которых никто точно не знает, кто они, и откуда появились, и каков их язык, и какого они племени, и какой веры. И называют их татары…», - так описывает первую встречу русских с монголо-татарами Лаврентьевская летопись.

Для объединенного русского войска эта встреча закончилась поражением – битву на реке Калке русские проиграли. Сражение на Калке стало прологом к монголо-татарскому нашествию и длительному, в два с половиной столетия, игу.

Решение о походе в западные страны монголами было принято на курултае в 1235 году. Русские княжества не являлись конечной целью похода, как считает Лев Гумилёв, они должны были обеспечивать многочисленную армию монголов провиантом и платить дань.

Первый удар монголы обрушили на Рязанское княжество, Рязань в декабре 1237 года была взята за пять дней. В сражении под Коломной войска Владимиро-Суздальского княжества и остатки рязанских войск нанесли существенный урон монголам, был убит сын Чингисхана Кюльхан, но переломить ситуацию не удалось, сражение под Коломной было проиграно.

В январе 1238 года была разграблена Москва, а 3 февраля кочевники появились у стен Владимира. Великий князь Владимирский Юрий Всеволодович отправился на Волгу собирать рать, обороной города руководили его сыновья Всеволод и Мстислав, а также воевода Пётр Ослядюкович.

Монголы разбили стан напротив Золотых ворот города, очень быстро обнесли Владимир тыном и подтянули осадные орудия, заимствованные у покоренных китайцев.

В воскресенье, 7 февраля завоеватели начали штурм крепости, его они вели с пяти сторон, через несколько часов монголы прорвались в «Новый град». Защитники отступили во внутренний Печорный город. В Успенском соборе укрылись уцелевшие жители, семья великого князя Юрия и епископ Митрофан.

Собор был подожжен, многие погибли от дыма, другие были добиты монголами, сам храм подвергся разграблению.

Всего во Владимирско-Суздальском княжестве было разорено 14 городов. Сам великий князь Юрий погиб 4 марта 1238 года в битве на реке Сить. Для русских княжеств наступала эпоха ордынской зависимости, окончательное освобождение от которой произошло лишь в 1480 году.

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