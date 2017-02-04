Николай Умов – выдающийся русский физик

И было: много, много дум;

И метафизики, и шумов...

И строгой физикой мой ум

Переполнял: профессор Умов.

Таковы первоначальные строки стихотворения, которое посвятил профессору Николаю Умову его ученик поэт Андрей Белый. Умова называли одним из самых ярких и привлекательных русских физиков конца XIX – начала XX веков.

Николай Алексеевич родился 23 января (4 февраля) 1846 года в Симбирске в семье врача. Первоначальное образование получил дома, учился в Симбирской, а после переезда семьи в Москву, в 1-й Московской гимназии. Любовь к точным наукам ему привил физик и математик Яков Вейнберг.

«Я не помню урока, к которому бы он отнесся только формально, не помню скучного урока», - вспоминал Умов и впоследствии сам так же относился к преподаванию в университетах. которое по достоинству оценивали не только учащиеся, но и коллеги-профессора, например Иван Сеченов.

На физико-математическом факультете Московского университета, куда он поступил в 1863 году, учился у таких выдающихся ученых-преподавателей как Николай Бугаев (отец Андрея Белого), Август Давидов, Василий Цингер, Фёдор Бредихин, Фёдор Слудский, Николай Любимов, Александр Столетов.

По окончании университета был оставлен при нем для приготовления к профессорскому званию по кафедре физики. Первая научная публикация Умова появилась в 1870 году в «Математическом сборнике». А год спустя он защитил магистерскую диссертацию «Теория термомеханических явлений в твердых упругих телах».

Еще до защиты магистерки был избран исправляющим должность доцента кафедры физики Новороссийского университета (г. Одесса). Профессор этого учебного заведения Фёдор Шведов считал, что факультет в лице «Умова может приобрести не только преподавателя, способного передавать результаты, добытые другими, но и специалиста, способного двигать науку вперед».

И Умов двигал, он решил задачу о распределении электрических токов на проводящих поверхностях произвольного вида. Исследовал диффузию веществ в водных растворах, поляризацию света в мутных средах, открыл эффект хроматической деполяризации лучей света, падающих на матовую поверхность.

Докторская диссертация «Уравнение движения энергии в телах» (1874), в которой он развил представления о плотности энергии в данной точке и скорости движения энергии и ввел понятие плотности потока энергии, предопределила идеи Максвелла.

Задолго до Эйнштейна обсуждал в своих работах формулу E=kmc2, выведенную ранее Генрихом Шраммом, которая, по его предположению, связывала плотность массы и энергии гипотетического светоносного эфира. Впоследствии эта зависимость была строго выведена, без какого-либо коэффициента k и для всех видов материи, Эйнштейном в специальной теории относительности.

Умов впервые ввел в науку такие основополагающие понятия, как скорость и направление движения энергии, плотность энергии в данной точке среды, пространственная локализация потока энергии.

Ученый большое внимание уделял популяризации физики, он считал, что «физические науки ставят краеугольные камни миропониманию» (из речи, произнесенной при открытии Московского Общества изучения и распространения физических наук).

В Одессе, помимо научной и педагогической, занимался общественной деятельностью, оказывал помощь беспризорным детям и беднякам.

Вернувшись в 1893 году в Москву, много сделал для повышения уровня преподавания в Московском университете. Здесь совместно с Алексеем Соколовым и Петром Лебедевым принял участие в составлении проекта Физического института при университете, он был составлен по образцу лучших европейских институтов.

Умов принимал большое участие в улучшении преподавания физики в школе.

Умов не был лишь «чистым» физиком-экспериментатором, в ряде его статей можно проследить, как менялось системы физики на протяжении столетий.

На глазах у ученого, и надо сказать, при его участии, произошло «крушение механистической физики и торжество электромагнитной картины мира». Но Умов не терял научного оптимизма, он призывал решать «новые громадные задачи: физику и химию атома – микрофизику и микрохимию».

Этот его призыв продолжать исследовательскую деятельность обращен и к современным российским ученым.

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