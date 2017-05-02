Николай Крымов – выдающийся русский живописец
Николай Крымов – выдающийся русский живописец

Художник, никогда не имевший собственной мастерской, написал множество великолепных картин

Николай Петрович Крымов родился 20 апреля (2 мая) 1884 года в Москве, в семье художника.

Отец много лет преподававший рисование в московских гимназиях, стал первым учителем Коли. Он подготовил его к поступлению в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, в котором учился сам тремя десятилетиями ранее.

Учителями живописи Николая были Валентин Серов, Константин Коровин, Леонид Пастернак и Николай Касаткин. Одна из первых работ 22-х летнего Крымова «Крыши под снегом» заинтересовала Аполлинария Васнецова и преподавателей училища, этюд был куплен Третьяковской галереей.

В годы учебы Крымов подружился с художником Николаем Сапуновым, в 1907 году вместе с другими художниками они станут участниками знаменитой выставки «Голубая Роза».

Основным жанром Крымова были пейзажи, он пишет водные пейзажи, в которых небо сливается с землей и мир удваивается («Утро», 1911; «Ночной пейзаж с домом», 1917).

В зрелые годы художник много времени уделяет написанию деревенских пейзажей («Деревня летом», 1921), среднерусские пейзажи, особенно Звенигорода и Таруссы, станут его любимыми.

Художественные таланты Николая Петровича проявились также в театрально-декорационных работах и педагогической деятельности.

Крымов преподавал в Пречистенском практическом институте, в Высших художественно-технических мастерских, Московском областном художественном училище памяти 1905 года.

Как вспоминает один из учеников Крымова, с его приходом в Изотехникум преподавательская деятельность стала «на свое место. «Творцы» и «гении» обратились в робких и трудолюбивых школяров… Живопись стала для нас работой, хотя и очень трудной, но конкретной и понятной по своим задачам».

На занятиях у Крымова никогда не было скучно, выразительные фразы, которые он часто использовал на уроках, стали афоризмами:

«Пишите, как угодно, хоть пальцем. Лишь бы было хорошо».

«Неважно, как вы положили цвет, лишь бы он был верным».

Николай Крымов «Когда цветут липы», 1947

Его ученики очень ценили своего наставника, и всегда с трепетом ожидали мнение о своих работах от «самого Крымова». К каждому ученику у мастера был индивидуальный подход. Пейзажист Крымов воспитал целую плеяду жанристов, исторических живописцев и портретистов.

Картины Крымова приобретали музеи, художники и просто ценители искусства, примечательно, что о своем искусстве мастер отзывался со свойственным ему юмором: «Я умею писать только кусты и заборы, но это я делаю лучше всех». 

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