Никифор Бегичев – последний русский землепроходец

Никифор Алексеевич Бегичев родился 7 (19) февраля 1874 года в городе Царев Астраханской губернии, в семье волжских рыбаков. С 21 года нес службу на Балтийском флоте, корабль на котором служил Никифор Алексеевич, неоднократно пересекал экватор, бороздил дальние моря, трижды ходил из Кронштадта к Антильским островам.

В 1900 году Бегичев становится участником арктической экспедиции под руководством геолога Эдуарда Толля.

Перед экспедицией стояла задача исследовать просторы к северу от Новосибирских островов и отыскать Землю Санникова. Русские исследователи Арктики XIX века, считали, что эта земля действительно существует. К тому же император Александр III, обещал первооткрывателю этой загадочной территории отдать ее в личное владение. Для путешественников это был неплохой стимул.

На парусно-моторной шхуне «Заря» боцман Бегичев познакомился с исследователем Александром Колчаком, в будущем знаменитым руководителем Белого движения. Во время первой зимовки, она проходила неподалеку от архипелага Норденшёльда, участники экспедиции проводили запланированные научные исследования. После зимовки экспедиция разделилась на две группы, одна, во главе с Толлем отправилась на остров Беннета, вторая – на остров Новая Сибирь.

Мифическую Землю Санникова Эдуарду Толлю обнаружить не удалось, во время своего похода исследователь исчез вместе со своим отрядом. Александр Колчак, возглавивший поисковую экспедицию, едва сам не погиб, он провалился под лед и стал тонуть. Его спас Никифор Бегичев, он нырнул в ледяную воду и вытащил командира.

Несколькими днями ранее он спас весь отряд, также бросился в воду за вельботом, который стало относить с льдины, места ночевки отряда. Без вельбота семи участникам спасательной экспедиции грозила неминуемая гибель.

Эта экспедиция сблизила Колчака и Бегичева, Никифор Алексеевич был свидетелем на свадьбе друга, вместе они участвовали в русско-японской войне. За службу и спасение миноносца «Бесшумный», подорвавшегося на мине, Бегичев был награжден Георгиевским крестом.

После кратковременного пребывания в родном Цареве, Бегичев, прилепившийся сердцем к Северу, приехал на полуостров Таймыр. Здесь он продолжил исследования, начатые еще в XVIII веке Харитоном Лаптевым.

Бегичевым были открыты два острова, названные впоследствии Большой Бегичев и Малый Бегичев, а также несколько рек. В 1915 году он оказывал помощь экипажу пароходов «Таймыр» и «Вагач», застрявших во льдах у полуострова. На оленьих упряжках ему удалось вывести на материк 52 человек.

В 1921 году он участвовал в совместной советско-норвежской экспедиции по поиску пропавших без вести членов отряда норвежца Руаля Амундсена, и обнаружил останки штурмана Пауля Кнутсена. Годом спустя, с Николаем Урванцевым на берегу острова Диксон нашел скелет спутника Амундсена, плотника Петера Тессема.

За помощь в поисках пропавших путешественников норвежское правительство наградило Бегичева золотыми часами. Сам Бегичев разделил участь многих полярных путешественников и исследователей, скончался от цинги во время полярной зимовки в мае 1927 года.

Некоторые энциклопедии называют Бегичева последним русским землепроходцем.

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