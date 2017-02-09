132 года назад «Тургеневка» распахнула двери
«Тургеневка», фото 1880 годов. По соседству с читальней расположилась торговая лавка Трехгорного пивоваренного завода

«Тургеневка», фото 1880 годов. По соседству с читальней расположилась торговая лавка Трехгорного пивоваренного завода

9 февраля 1885 года в Москве была открыта первая бесплатная библиотека-читальня

В царской России благотворительным и просветительским проектам давали имена людей, потрудившихся на ниве народного просвещения, образования и благотворительности. Так в России стараниями меценатов появлялись училища, библиотеки и больницы.

Среди них – библиотека-читальня имени И.С. Тургенева, открытая 28 января (9 февраля) 1885 года в Москве. Именно с «Тургеневки» началось широкое библиотечное обслуживание москвичей. Она послужила образцом для создания других открытых библиотек в Москве и России.

Читальня была открыта известной московской предпринимательницей и благотворительницей Варварой Морозовой вскоре после смерти великого русского писателя Ивана Тургенева (22 августа 1883 года). Тургенев был не только писателем, но и общественным деятелем, ему, в частности принадлежит проект программы «Общества для распространения грамотности и первоначального образования»; в программе представлен план по «первоначальному и элементарному обучению» народа и созданию сети общедоступных библиотек.

Предложение Морозовой, с которым она обратилась в Городскую думу, было принято. В Петербурге уже много лет работала публичная библиотека, а в Москве бесплатных библиотек еще не было. Специальная комиссия составила устав читальни, в котором определила порядок работы библиотеки и состав библиотечного фонда. Фонд должен был состоять из духовно-нравственных книг, собраний сочинений классических произведений отечественной литературы, произведений зарубежных, наиболее известных авторов, трудов по истории, естествознанию, педагогике, справочников и периодике.

На первоначальное приобретение книг Морозова выделяла 5 тысяч рублей, также 5 тысяч рублей были размещены в специальном фонде, проценты с этой суммы должны были идти на пополнение библиотеки. Расходы на содержание библиотеки в первые 5 лет Варвара Алексеевна брала на себя.

В короткие сроки по проекту архитектора Дмитрия Чичагова на Сретенском бульваре у Мясницких ворот на средства Морозовой было построено здание читальни.

Газета «Русские ведомости», так описывал помещение открытой библиотеки:

«… высокий светлый зал, обставленный простой, но изящной мебелью, может поместить в себе до 100 человек. Вечером читальня освещается двумя большими газовыми лампами, по образцу той, которая освещает залу Думы. В библиотеке, кроме газет и периодических изданий, имеется до 3000 названий книг. Чтение книг и журналов бесплатное».

Библиотека предлагала сервис по выдаче книг для чтения на дому. До конца 1907 года штат читальни состоял всего их трех человек.

Постепенно библиотечный фонд увеличивался, к 1904 году он вырос в два с половиной раза и составлял 9 379 томов. На первом месте по количеству книг была беллетристика, на втором – история и биографии, на третьем – богословские и духовно-нравственные книги. На дом читатели брали художественные произведения русских писателей, детскую литературу и иллюстрированные журналы, зарубежная литература была на пятом месте.

В начале ХХ века «Тургеневку» избрали местом своих конспиративных «явок» революционеры, по воспоминаниям работника читальни Абрама Иерусалимского в ней даже хранилась нелегальная литература.

После октябрьского переворота библиотечный фонд был подвергнут ревизии, богословские, религиозные и философские книги были замещены ранее запрещенной литературой.

В середине 1950-х годов библиотека стала центром изучения литературного наследия Ивана Тургенева, при ней работала «Тургеневская комиссия».

В 1972 году в связи со строительством Новокировского проспекта (ныне проспект Сахарова) здание библиотеки было снесено, со временем «Тургеневка» обосновалась в Бобровом переулке. Сегодня библиотека имеет статус «государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы» и находится в ведении Департамента культуры города Москвы. 

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Места: Москва
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